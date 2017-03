Donaueschingen Festivalkongress geht in zweite Runde

Donaueschingen. Diesmal widmet sich der Kongress vom 24. bis 26. März in den Donauhallen dem Thema "Stimme", und die Experten der Vermittlung und Aufführung Neuer Vokalmusik werden sich zusammen mit Ensembleleitern, Stimmbildnern, Pädagogen, Jugendlichen sowie Profi- und Laiensängern austauschen über die Möglichkeiten stimmlichen Ausdrucks und der Stimmbildung, auch über die Erfordernisse bei der Einstudierung eines neuen Vokalwerks, über das Repertoire für Laienensembles und Vokalprojekte im Schulunterricht.

Auch dieses Jahr ist wieder eine Projektgruppe des Fürstenberg-Gymnasiums Donaueschingen unter der Leitung von Christian Feierabend bei upgrade beteiligt: In einem Workshop beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler des FG in Zusammenarbeit mit der PH Karlsruhe ( Johannes Voit) und Mitgliedern des SWR-Vokalensembles mit Heinz Holligers "Jahreszeiten" an der Schule.

Die Arbeit wird am Freitag, 24. März um 20.30 Uhr in den Donauhallen präsentiert. Daneben gibt es fünf andere Workshops am Samstag, 25. März, die Schüler kostenfrei besuchen können. Es gibt fünf Konzerte im Rahmen des Kongresses: Freitag, 24. März, 19 Uhr SWR-Vokalensemble: Heinz Holliger, Die Jahresszeiten (aus dem "Scardanelli-Zyklus"); Samstag, 25., 17 Uhr: Landesjugendchöre Sachsen-Anhalt und Brandenburg; 20.30 Uhr: Neue Vocalsolisten Stuttgart, und Sonntag, 26. März,. 10 Uhr: Landesjugendchöre Baden-Württemberg und Saarland.