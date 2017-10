Donaueschingen Fest für Kinder und die ganze Familie

Trotz einer aufgrund Baustellenumleitungen erschwerten Anfahrt aus Richtung Bad Dürrheim fanden im Laufe eines herrlichen Herbsttages viele Hundert Familien den Weg zur Hütte, die mit Oktoberfest-Charme den optimalen Rahmen für ein Kinderfest bot.

Ob mit einem späten Weißwurstfrühstück oder einem zünftigen Vesper – um die kulinarische Versorgung aller kleinen und großen Gäste kümmerten sich Inhaberin Anne Gröschler und ihr Team und hatten dabei alle Hände voll zu tun. Zeitweise gab es keinen freien Sitzplatz mehr. Doch auch außerhalb des Biergartens gab es Dank Beate Mühlbacher und Stefan Dach vom Schwarzwälder Boten vor allem für die Kinder viel zu erleben: die Hüpfburg lud zum Toben ein, mit der Buttonmaschine durfte man sich sein eigenes Erinnerungsstück an einen aufregenden Tag basteln, beim Riesen-Jenga galt es Fingerspitzengefühl walten zu lassen, es wurde gebastelt und gemalt. Jedes Kind erhielt ein Schwarzwälder-Kinderbote-Täschchen mit einem Coupon darin, der zum einmaligen Versuch am Glücksrad berechtigte mit kleinen, nützlichen Gewinnen wie Seifenblasen, Malstifte oder Gummibärchen. Wer mehr wollte, bezahlte für einen weiteren Glücksrad-Dreh einen kleinen Beitrag zu Gunsten des Kindergartens in Aasen. Das Öventhütten-Team ­hatte außerdem eine "Kürbisstation" geschaffen, an der die orangen und grün-gelben Feldfrüchte mit Löffeln und Messern in lustige Köpfe verwandelt wurden. Besonders die Mädchen genossen es, sich zu Eisprinzessinnen und Feen schminken zu lassen, während die Jungs sich beim Dosenwerfen gegenseitig mit ihrer Treffsicherheit übertrumpften.

Über ein "wunderschönes Fest" freute sich die Projektkoordinatorin vom Schwarzwälder-Bote-Lesermarkt, Jessica Schrägle, und auch Öventhütte-Betreiberin Anne Gröschler zeigte sich mit dem Ergebnis der erstmaligen Zusammenarbeit mehr als zufrieden. Nicht zuletzt der gerade neu angelegte Spielplatz begeisterte den Nachwuchs. Schaukeln, balancieren und wippen, am liebsten zusammen mit Mama und Papa, macht einen solchen Familiensonntag doch perfekt.