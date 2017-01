Donaueschingen Fest der zeitgenössischen Skulptur

Zum Thema "Kunst im öffentlichen Raum" konnte sich das Museum mit seinen fünf Skulpturen im Außenbereich aus dem Besitz der Sammlung Biedermann wirkungsvoll beteiligen. Sie alle gehören als integrale Bestandteile zum öffentlichen Raum und regen zur kritischen und anregenden Auseinandersetzung an.

Simone Jung, Leiterin des Museums Art Plus, verstand es für die kleine, aber feine Schar von zehn Kunstfreunden die Kunstwerke zu erwandern. Überall machten die Kunstspaziergänger die gleiche Erfahrung: Bei den Gegensätzen von Kunst und den Prozessen in der Natur ändern sich die Perspektiven und auch die Eindrücke permanent. So etwa bei Jimmo Kangs Baum-Porträt (Edelstahl und Kirschbaum) und Stein-Porträt (Edelstahl und Stein) am Zugang zum Donaueschinger Schlosspark; oder schon bei der Schützenbrücke zieht Kangs Ast-Porträt (Kirschbaum, Spiegel und Edelstahl) die Blicke der Passanten auf sich.

Unübersehbar lädt David Nashs hohe Corten-Stahl Skulptur "Lightning Strike", wo man beobachten kann, wie die Natur mit dem Material arbeitet, zum Museumsbesuch ein. Fast schon Teil der Flusslandschaft scheint Paul Schwers farbenfrohe und sehr lebendig wirkende Lichtplastik " Gulff" zu sein, die gerade in der Dämmerung durch die Beleuchtung ihre zauberhafte Wirkung entfalten kann. Die Neon-Installation "Blickwechsel" der Stuttgarter Künstlerin Chris Nägele um die "Mutter" Figur Emil Sutor im Karlsgarten hat schon manche kritische Stimmen bei der Bevölkerung hervorgerufen, doch Simone Jung machte hier deutlich, welche Faszination das Kunstwerk gerade bei Dunkelheit durch den Neonlichtmantel um die "Mutter" herum erzeugen kann.