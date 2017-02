Donaueschingen Feldwege erhalten Vorrang bei Sanierungsaufgaben

Für Donaueschingen gibt es nun ein sogenanntes Vorrangnetz. 33,5 Kilometer Feldweg haben Stadtbauamt, Ortsvorsteher und Vertreter des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands für den Vollausbau bestimmt. Das heißt, sie sollen einen 4,50 Meter breiten Unterbau, eine 3,50 Meter breite Asphalttragschicht und eine Tragfähigkeit von 50 Tonnen erhalten. Bei Kosten in Höhe von 220 Euro pro laufender Meter werden auch die 33,5 Kilometer zur finanziellen Herausforderung. Nimmt man eine jährliche Investitionssumme von 100 000 Euro an, können 500 Meter Wirtschaftsweg ausgebaut werden. So könnte in 20 Jahren ein Drittel des Vorrangsnetzes bewältigt werden.

Ausgebaut werden sollen vier Strecken: Darunter fallen fünf Kilometer zwischen Aasen und Heidenhofen einschließlich des Aasener Bildstöckles, 14,4 im Bereich Pohren/Neudingen einschließlich des Allmendshofer Rieds, 5,5 Kilometer zwischen Hubertshofen und Wolterdingen und 8,6 Kilometer zwischen Grüningen und Aufen.

Das gesamte Wegenetz auf Donau­eschinger Gemarkung ist um ein Zehnfaches umfangreicher. "Doch nicht alle Wege haben die gleiche Bedeutung. Manche führen auch nur auf einen einzelnen Acker", erklärte Stadtbaumeister Heinz Bunse in der Sitzung des Technischen Ausschusses.