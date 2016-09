Donaueschingen Familien als Bauherren willkommen

Donaueschingen (jak). Nun, aufgrund der niedrigen Zinsen und der damit verbundenen hohen Bautätigkeit, könnte die Familienförderung eigentlich gestrichen werden. So die Meinung der Verwaltung. "Die Familienförderung ist kein wirkliches Instrumentarium mehr, sondern ein Mitnahmeeffekt für Familien, die sowieso bauen wollen", so OB Erik Pauly. Große Teile – hauptsächlich die CDU, die GUB und die FDP – sehen das aber anders und stimmten in der Gemeinderatssitzung dafür, dass sowohl die Familienförderung als auch die Ortskernförderung beibehalten werden sollen.

Konrad Hall (CDU): "Die Ortskernförderung ist ein Erfolgsprojekt. Wir sollten die Familienförderung dennoch beibehalten, denn sie hat einen Werbeeffekt", sagte der CDU-Fraktionssprecher. Gerade die Ortsteile wären auch sehr abhängig davon, dass sich dort neue Familien mit Kindern niederlassen.

Markus Kuttruff (FDP): "Ein Steuerungsmechanismus ist etwas Langfristiges." Noch gut erinnert sich der FDP-Fraktionssprecher an die langen Sitzungen zur Einführung des Instrumentariums, das nicht einfach wieder abgeschafft werden sollte, bloß weil es aktuell vielleicht nicht nötig ist. "Wir sollten uns vielleicht auch mal an unsere politischen Entscheidungen halten."