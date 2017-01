Donaueschingen Familiäre Atmosphäre bei Werder

Donaueschingen. Für den 26-jährigen Christian Ewald aus Donaueschingen ist dieser Traum in Erfüllung gegangen.

Normalerweise spielt er beim SSC Donaueschingen Fußball. Es reichte zwar nicht für einen Profikader, vielmehr durfte er zum Abschluss seines Studiums der Sportwissenschaft und Sporttherapie die dort erworbenen theoretischen Kenntnisse als Praktikant in der Reha-Abteilung des SV Werder Bremen praxisnah vervollständigen.

"Ich konnte sehr viel von den professionellen Ärzten und Therapeuten lernen, die sich viel Zeit für mich genommen haben", zeigt sich Ewald nach seiner Rückkehr immer noch angetan vom Gemeinschaftsgeist im Team. "Wenn immer wieder von einer Werder-Familie die Rede ist: Ich habe dieses Gefühl tatsächlich erleben dürfen und bin überrascht, wie familiär es in einem so großen Verein zugeht", schwärmt er von den tollen Monaten an der Weser.