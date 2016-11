Donaueschingen "Faire Geschenke" liegen im Trend

Donaueschingen. Auf der Suche nach einem passenden Weihnachtsgeschenk findet der Kunde im Weltladen in der Max-Egon-Straße 2 eine reichhaltige Auswahl an attraktiven Geschenkideen, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Neben einem breiten Sortiment an Lebensmitteln sind Wohn-Accessoires wie Vasen, Körbe oder Geschirr ebenso erhältlich wie handgearbeitete Papeterie und Textilien. Dabei überzeugten sowohl die Lebensmittel als auch die Handwerksprodukte durch ihre hohe Qualität. Auch für kleine Aufmerksamkeiten wird man im Weltladen fündig: Schokoladen-Nikoläuse, Pralinen, handgeschöpfte Schokolade, Weine, Kräuter- und Gewürztees und vieles mehr.