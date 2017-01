Donaueschingen Faire Angebote aus dem Automaten

Die Einnahmen aus dem Fair-O-Mat werden jedenfalls für zahlreiche Hilfsprojekt gespendet. Für insgesamt 1800 Euro wurde dieser Automat angeschafft, auch mit finanzieller Unterstützung durch den Förderverein der Schule. Die Schülerinnen Teresa, Laura, Sabrina und Emma brachten die Idee im vergangenen Jahr aus Stuttgart mit und warben in ihrer Klasse um weitere Unterstützung. So kam dann die Arbeitsgruppe mit Hilfe ihrer Lehrerinnen zustande.

Schüler der Kaufmännischen und Hauswirtschaftlichen Schulen (KHS) Donaueschingen haben ein Projekt mit dem Namen "Perusco" ins Leben gerufen. Sie unterstützen den Förderverein Villa Milagrosa in Peru. Die Schüler importieren Kaffee aus Peru und verkaufen ihn in Donaueschingen. Es ist ausschließlich ökologisch angebauter Hochland-Kaffee, der zu 100 Prozent aus Arabica-Bohnen besteht. Er wird fair gehandelt und von den Schülern selbst in der Rösterei in Donaueschingen geröstet.

Info im Internet: www.facebook.com/Perusco, www. perusco.de oder über Telefon 0157 3545 8531.