Donaueschingen Fahrer fluchen über Schilderwald

Umleitung Geisingen: Beim Wasserturm werden Fahrer von der B 31 auf die B27 und letztlich auf die B 523 (Tuningen/ Talheim) umgeleitet, wenn sie nach Tuttlingen wollen. Das Sperrkreuz auf der Beschilderung ist dabei so unglücklich angebracht, dass man auch die Zufahrt nach Geisingen für gesperrt halten kann. Das ist wohl auch gewollt, denn an nachfolgenden Beschilderungen ist von einer Sperrung der Straße bei Geisingen erst einmal keine Rede mehr. Erst an der Einfahrt nach Geisingen taucht die Sperrbeschilderung wieder auf. Man wird dann aber schnell durch die Stadt und am Ex-Zementwerk vorbei auf die B 311 nach Tuttlingen umgeleitet. Der Gegenverkehr wird nach Zimmern über Hintschingen und Hausen auf die B 31 geleitet, womit die Kernstadt Geisingen vom Umleitungsverkehr zur Hälfte entlastet wird.

Zeitliche Koordination: Dass bei Donaueschingen und Geisingen parallel gebaut wird, war nicht geplant. "Wir wollten die Sanierung bei Geisingen viel früher ausschreiben, durften es aber nicht. An der Einmündung Kirchen-Hausen war eine Lichtsignalanlage geplant. Dann gab es aber die Diskussion um einen Kreisverkehr als Alternative. Dies führte zu einer mehrwöchigen Verzögerung. Später konnten wir aber nicht starten, weil dann Fröste drohen", erklärt Holzbaur.

Tempo 30 in der Baustelle: Für die langen Staus sorgen zwei Beschilderungen: Tempo 30 vor den Baustellen. Bei Donaueschingen-Mitte wird schon weit vor der Baustelle die Wohnstraßengeschwindigkeit verlangt, obwohl man selbst die Baustelle theoretisch schneller passieren könnte, weil ja nicht an der Straße, sondern an der Brücke gearbeitet wird. Dieses Tempolimit sei dem Arbeitsschutz geschuldet. "Das verlangt die Berufsgenossenschaft. Wenn da mal einer in die Baustelle fährt, passiert bei Tempo 30 sicher weniger", sagt Gerhard Holzbaur. Bei Tempo 30 kann die Straße auch den ­Umleitungsverkehr aus Donaueschingen hier und beim Zubringer Allmendshofen besser aufnehmen. Das nicht immer reibungsfreie Ein­fädeln fördert allerdings die Staubildung.

Beschilderung auf der Autobahn: Tausendfach dürften Autobahnnutzer über die Beschilderung fluchen. Entgegen unserer jüngsten Berichterstattung und üblichen Beschilderungsgepflogenheiten werden Verkehrsteilnehmer bei Engen nicht vor, sondern erst nach der Anschlussstelle auf die Sperrung der Abfahrt Geisingen hingewiesen. So wird der Verkehr komplett bis zum Anschluss Bad Dürrheim weiter geleitet. Das klingt vernünftig, um eine Überlastung der Straße über den Hegaublick zu vermeiden. "Man wollte den Verkehr auch nicht direkt in die Baustelle bei Kirchen-Hausen münden lassen", meint Gerhard Holzbaur. Wer sich an dieser Stelle aber auskennt, verlässt die Autobahn, fährt durch Engen auf den Hegaublick und erreicht problemlos Geisingen und Tuttlingen.

Aussichten: Anfang November werden die Brückenbaustelle und jene in Geisingen abgeschlossen. Mitte November soll der kreuzungsfreie Anschluss beim Zubringer Allmendshofen befahrbar sein. Im Winter herrscht erst einmal Ruhe. Ganz ­ausgestanden ist aber noch nicht alles. Der Kreis hat die Sanierung der Verbindung Donaueschingen-Pfohren zwischen Pfohren und Aldi-Kreisel auf der Agenda. Ob der Belag 2018 erneuert wird, zeigt sich in den Haushaltsberatungen. Welche neuen Behinderungen der B27-Ausbau bringt, bleibt abzuwarten.