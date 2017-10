Donaueschingen Fachmesse im Zeichen der Biene

Donaueschingen. "Wir sind in Donaueschingen an den Kapazitätsgrenzen angelangt. Die Auslastung ist super, weshalb wir bei der Auswahl der Aussteller auf eine möglichst große Angebotsvielfalt achten," erläuterte Manfred Hederer, Präsident des Deutschen Berufs- und Erwerbsimkerbundes (DBIB). Die Symbiose zwischen Fachseminaren im Mozart-Saal und Ausstellern im übrigen Teil der Donauhallen hat sich bestens bewährt und lockte Gäste zwischen Australien und Schweden bis aus Übersee an.

Im Fokus der Fachvorträge standen die Funktion der Imker als Dienstleister, der positive Einsatz technischer Methoden für eine erfolgreiche Imkerei, der gemäßigte Einsatz von Pflanzenschutzmitteln versus eine Anwendung von biologischen Systemen oder auch das Spannungsfeld zwischen Imkerei, Landwirtschaft, Politik und Bürokratie.

Einer Goldgrube ähnelte das Angebot in den Ausstellungshallen, dessen Diversität das Herz eines jeden Imkers höherschlagen ließ. In Donaueschingen gibt es traditionell alles rund um die Haltung, Vermehrung und Zucht der Bienen, neueste und bewährte Imkereiwerkzeuge und -produkte. Hinzu kamen kleinere Schmankerln wie ein Workshop zur gesundheitsfördernden Wirkung der Bienenprodukte. Der Seminarablauf zur Honig-Sensorik hätte es locker mit jedem Weinseminar aufnehmen können.