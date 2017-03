Donaueschingen Fabelwesen "Sams" freut alle

Die Drachen fliegen alle, versichert ihr Erbauer Peter Hespeler und freut sich mit Wolfgang Karrer darauf, wenn Herr Taschenbier und Frau Rotkohl gemeinsam mit dem Sams im Mai am Himmel stehen. Der 79-jährige Maar hat zwei Musiker dabei, die in seiner Lesung musikalische Akzente setzen: Mit Gitarren, Saxophon, Flöten oder Schlagwerk, mit Gesang und manchmal auch dem Baaremer Dialekt auf den Lippen und roten Zwergenmützen auf dem Kopf: So unterstreichen Wolfgang Stute und Konrad Haas die Lesung.

Maars Geschichten werden dadurch lebendig und begeistern seine jungen Fans. An diesem Morgen freilich geht es nicht um das freche Sams mit der Schweinenase und den Schwimmflossen an den Füßen. Auch Herr Taschenbier, Frau Rotkohl und Herr Mon bleiben dort in den Buchseiten versteckt.

Denn heute liest Paul Maar aus seinem neuen Werk mit dem Titel "Schiefe Märchen und schräge Geschichten". Die alten von den Gebrüdern Grimm gesammelten Märchengeschichten kriegen einen neuen, zeitgemäßen Anstrich verpasst und kommen so auch bei seinen jungen Lesern an. Da gibt es eine Geschichte vom Gestiefelten Kater Adelbert, der sich nach und nach zum einem perfekten Skater-Kater auf dem Skateboard entwickelt.

Natürlich kommt auch die witzige Fassung von Hänsel und Gretel an: Diese haben immerhin ein Handy dabei, wenn sie durch den finsteren Wald geistern.

Sie wollen bei der alten Hexe zwei Currywürste bestellen, damit sie nicht trockene Kekse und Pfefferkuchen wie im Märchen bekommen, wenn sie an dem Häuschen knabbern. Aber sie machen die Rechnung ohne die moderne Technik: Im Wald ist leider kein Handy-Netz verfügbar. Ob das respektlos-modern interpretierte "Schneewittchen" oder die Geschichte von Rumpelstilzchen, der Stroh zu Gold rumpeln kann: Maar trifft den Ton, der die Kinder strahlen lässt.