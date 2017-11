Ihre Herbstprobe haben am Montagabend das Technische Hilfswerk (THW), die Feuerwehr sowie das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Donaueschingen gemeinsam abgehalten. 40 Floriansjünger, 15 THWler und Mitglieder des DRK simulierten eine Explosion in der Realschule. Um kurz nach 20 Uhr ging es los: Löschfahrzeuge, Drehleiter und das THW rückten mit Blaulicht und Martinshorn aus, um sich einen Überblick zu verschaffen. Die Atemschutzträger des THW kümmerten sich dann um die Verletzten in der verrauchten Technik, gemeinsam mit der Feuerwehr wurden sämtliche Schulräume nach Verletzten durchkämmt. Im Dachstuhl mussten mit der Drehleiter Verletzte geborgen werden, das Schulgebäude wurde fast komplett mit Schläuchen ausgelegt. Dennoch zeigte sich, dass gerade solch ein Einsatz mit zahlreichen Räumen und Etagen – und das noch bei Dunkelheit – eine große Herausforderung darstellt. Es lief nicht alles reibungslos, aber gerade diese Erkenntnisse helfen den Einsatzkräften dabei, für den Ernstfall gerüstet zu sein. Fotos: R. Müller