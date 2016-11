Donaueschingen Exkursion führt zu Gedenkstätte

Donaueschingen. Nach einer langen Fahrt in die schon schneebedeckten Vogesen vertieften die Schüler vor Ort ihr Wissen.In Kleingruppen gingen sie über das Gelände und erfragten bei den Begleitlehrerinnen Viktoria Graf, Sandra Mai-Duffner und Friederike Storz immer wieder weitere Informationen. Dabei tauchte nicht nur einmal die Frage auf, wie man solches Leid über andere Menschen bringen kann, wie es die Nationalsozialisten nicht nur in diesem KZ getan haben.

Grauen übersteigt das Vorstellungsvermögen

Manchmal ungläubig, fragten die Zehntklässler, ob das wirklich so passiert sei, was sie über das Schicksal der Häftlinge erfuhren – offenbar sind sie hier auch an die Grenzen ihres Vorstellungsvermögens gelangt. Nach rund zweieinhalb Stunden stiegen die Jugendlichen mit vielen Eindrücken wieder in den Bus. "Es war bedrückend, an diesem Ort zu sein", sagte ein Schüler.