Donaueschingen Es läuft wieder besser beim FC Pfohren

Der FC Pfohren bietet mit dem Kinderturnen, Volleyball, Tischtennis und Gymnastik ein Zusatzprogramm an, das ihn auch für Nicht-Fußballfans attraktiv macht. Im vergangenen Jahr bedeutete erfolgreich zu sein auch den Mut zu besitzen, mit alten Traditionen zu brechen. So entschlossen sich die Verantwortlichen, die Herausgabe des vor jedem Heimspiel erscheinenden Fußballheftles wegen mangelnder Nachfrage einzustellen. Die Planungen für eine Alternative zu Beginn der nächsten Saison sind weit fortgeschritten.

Der Sommer 2017 ist für den FC Pfohren aus veranstaltungstechnischer Sicht eine Herausforderung. Der Mitwirkung beim Jubiläumsfest der Feuerwehrkapelle vom 25. bis 28. Mai folgt die Beteiligung am Dorfjubiläum vom 30. Juni bis 2. Juli. Bereits am 15 und 16. Juli ist erneut der ehrenamtliche Einsatz der Mitglieder beim vereinseigenen Sommerfest gefordert.

Aufgrund des Vorjahreserfolgs findet am Ostersonntag die zweite Bunny-Osterparty mit DJ Albatros in der Festhalle statt. Der Rückrundenstart für die Teams beginnt am 15. März mit Heimspielen gegen die DJK Donaueschingen II und III. Die Damen starten am 1. April mit Spielen gegen Unterkirnach und Bonndorf.

Jürgen Sumser wird aufgrund seines Engagements beim Herrichten des Lagerplatzes und seiner Bereitschaft zur Mithilfe zum FC'ler des Jahres ernannt. Seit 25 Jahren im Verein sind Udo Berthold, Iris Buri, Jutta Dörr, Tony Heizmann, Manuel Moreno, Wolfgang Mort, Marcus Ohnmacht, Patrick Rösch und Andrea Schneider. Über 50 Jahre Vereinszugehörigkeit freuen sich Gerhard Dörr und Ewald Seiferle