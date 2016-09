Donaueschingen Es knirscht im Turnier-Gebälk

Donaueschingen (jak). Er nutzt dazu die nicht-öffentliche Sitzung am Dienstagabend. Zwar waren die Unstimmigkeiten, die in den vergangenen Jahren zwischen den drei Parteien – Stadtverwaltung, Turnierchef und Fürstenhaus – immer größer geworden sind, während des Reitturniers nur in verschlüsselten Worten geäußert worden.

Doch schon im Vorfeld war ein rot-weißes Absperrband, das quer über den Poloplatz führte und einen städtischen Weg markierte, deutlich sichtbares Zeichen für die Unstimmigkeiten zwischen Turnierchef sowie Stadtverwaltung auf der einen Seite und dem Fürstenhaus auf der anderen Seite. Während im Rathaus die Aktion wohl gewählt wurde, um das Fürstenhaus in die Schranken zu weisen, kam das Ganze dort als große Provokation an.

Vorausgegangen waren dem Ganzen verschiedene Unstimmigkeiten wie beispielsweise die Bewirtschaftung der Parkplätze, die Aufgabenverteilung und der Zutrittsberechtigung zum Reitturnier-Gelände. Vieles hat sich über die Jahre verändert, als vertragliche Grundlage dient allerdings ein Regelwerk aus dem Jahre 1978. Das soll nun geändert werden. Denn mittlerweile hat es auch ein klärendes Gespräch zwischen Erbprinz Christian zu Fürstenberg und Oberbürgermeister Erik Pauly gegeben, das die Wogen wieder geglättet haben soll und als Grundlage für weitere Gespräche angesehen wird. Der Wille ist scheinbar vorhanden, obwohl Pauly in der Gemeinderatssitzung auch zugegeben hat, dass die Verhandlungen wohl nicht leicht werden.