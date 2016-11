Donaueschingen. Cornelia Stolze stellt am Montag, 21. November, 19 Uhr, in der Stadtbibliothek ihr Buch "Verdacht Demenz – Fehldiagnosen verhindern, Ursachen klären und wieder gesund werden" vor. Die Di­plombiologin und Medizinjournalistin Cornelia Stolze zeigt, wie verbreitete Erkrankungen, Schmerzmittel, Mangelernährung, Operationen und bestimmte Krebstherapien demenzähnliche Symptome hervorrufen können. Karten im Vorverkauf kosten fünf Euro bei der VHS oder sieben Euro an der Abendkasse.