Donaueschingen Es dürfen gern mehr Radler sein

Donaueschingen-Neudingen. Als einziger Radsportverein der Donaueschinger Ortsteile zeichnet sich der Radsportverein Germania Neudingen aus. Mit seinen 119 Mitgliedern kann er sich im Verband sehr gut sehen lassen. Doch wie bei anderen Radsportvereinen zeichnet sich in Neudingen eine Wende ab, in Bezug auf die Mitglieder, die sich auch wirklich aktiv beteiligen. Zwar konnte sich Korso-Leiter Bernd Matt bei seinem Jahresbericht nicht über zu wenig Mitglieder, die zu öffentlichen Auftritten des Vereines erscheinen, beschweren. Was aber nicht für die Zahl der Radfahrer gilt, die sich regelmäßig zu Ausflügen treffen. Hier konnte er im letzten Jahr lediglich mit durchschnittlich acht Mitgliedern rechnen, die sich mittwochs trafen, um gemeinsam Rad zu fahren.

Sehr positiv war die Entwicklung des Volksradfahrens. Hier konnten die Neudinger 130 Fahrradfahrer verzeichnen, die die Strecke im Laufe des Tages abfuhren. Auch in diesem Jahr wird der Verein die Veranstaltung am Sonntag, 14. Mai, anbieten.