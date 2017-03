Donaueschingen Erstes Damenteam beim Sportverein Aasen

Erstmals in seiner knapp 90-jährigen Geschichte wird der SV Aasen ab der kommenden Saison eine Damenmannschaft für den regulären Spielbetrieb aufs Feld bringen. Was aus einer Laune heraus im September 2016 mit wöchentlichem Training von ein paar wenigen Damen begonnen hat, trägt somit die ersten Früchte. "Wir spielen auf alle Fälle in der Kreisliga mit. Ziel ist es, eine Mannschaft für das Großfeld anzumelden", hofft Shirin Heidelbach auf weiteren Mannschaftszuwachs. Die Trainerin hatte ihre fußballerische Laufbahn damals in der Damenmannschaft des FC Grüningen begonnen.

Um auf dem Normalfeld spielen zu können, sind noch fünf bis sechs weitere Zugänge notwendig, die sich vorstellen können, zwischen einer und drei Trainingseinheiten pro Woche mit dem jungen Team zu trainieren. Willkommen sind auch Torfrauen.

Freude am Kicken