Donaueschingen Erster Eichendorff-Weihnachtsmarkt

Donaueschingen. "Bisher waren wir beim Donaueschinger Weihnachtsmarkt vertreten", sagt Rektor Wolfram Möllen. "Mit dem Verkauf von Weihnachtssachen sowie Essen und Getränken haben die älteren Schüler ihren Schullandheimaufenthalt finanziert." Leider findet der Weihnachtsmarkt in der bisherigen Form nicht mehr statt und wird vom Weihnachtswäldchen bei der Hofbibliothek abgelöst. "Drei Tage können wir als Schule nicht stemmen", erklärt der Schulleiter. "Außerdem kommen Standgebühren auf uns zu."

Für Wolfram Möllen und seinen Stellvertreter Heiko Keller ist der Weihnachtsmarkt am Donnerstag, 15. Dezember, von 16 bis 19 Uhr, auf dem Schulgelände in der Donaueschinger Siedlung absolut keine Konkurrenz für das Weihnachtwäldchen, aber eine echte Alternative. Und sie packen es bei der Premiere gleich richtig an: Auf dem U-förmig angeordneten Schulhof werden acht Pavillons aufgebaut und entsprechend geschmückt. Um die Atmosphäre weiter "anzuheizen" bestimmen Feuerschalen und -Körbe das weihnachtliche Szenario. Die im Bildungsplan verankerte Vorgabe: "Produkte kommen auf den Markt", setzen die Schüler mit dem Verkauf von im Rahmen des Fachs WAG (Wirtschaft, Arbeit, Gesundheit), daß auch Technik sowie Handarbeit und Hauswirtschaft beinhaltet, selbst gefertigten Kerzen, Herzen und Sternen sowie genähten Nikolausmützen vorbildlich in die Tat um. An mehreren Ständen werden Bastel- und Mitmachaktionen angeboten. Auch für das leibliche Wohl ist mit Bratwurst, Waffeln, Punsch und Glühwein für die Erwachsenen bestens gesorgt. An den Feuerkörben kann man Stockbrot backen. Ein kleines Rahmenprogramm vertieft den besinnlichen Nachmittag und Abend. So haben die Schüler im Unterricht Weihnachtslieder eingeübt und wollen diese auf dem Schulhof zusammen mit den Besuchern singen. Die Drittklässler führen außerdem ein Theaterstück mit weihnachtlichem Hintergrund auf.

Zum ersten Weihnachtsmarkt der Eichendorffschule sind alle Eltern, Omas und Opas, Verwandten, Bekannten, Freunde und Gönner der Grund- und Werkrealschule eingeladen. "Natürlich sind auch sonst alle herzlich eingeladen", so der Eichendorffschulrektor.