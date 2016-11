Donaueschingen Ernst Zimmermanns 70. hat Folgen

Zum einen steckt Zimmermann viel Herzblut in die Donaueschinger Bürgerstiftung, zum anderen ist der ehemalige Hauptamtsleiter des Rathauses gerne mit seinen Donauradlern unterwegs. Und da könnte er ja schließlich auf dem Drahtesel auch ein bisschen die Werbung für die Bürgerstiftung machen.

Und so bekam Zimmermann zum Geburtstag ein schickes Bürgerstiftungs-Trikot und auch eine passende Radlerhose dazu. Nun haben Ernst Zimmermann, Bertolt Wagner und Cornelia Jumpertz-Schwab nicht nur eine Gemeinsamkeit, indem sie sich für die Bürgerstiftung engagieren, sondern auch die beiden anderen Vorstandsmitglieder sind gern mit dem Rad unterwegs. So sind nun alle drei mit Radler-Kleidung ausgestattet, die sie als Überraschung beim Festakt zum zehnten Geburtstag der Bürgerstiftung auch gleich ganz sportlich präsentierten, indem sie durch das Foyer der Donauhallen radelten.

Bei den drei Trikots soll es aber nicht bleiben: Denn gute Ideen, um Spenden zu sammeln, sind bei der Bürgerstiftung an der Tagesordnung. Und so kann das Bürgerstiftungs-Trikot für 80 Euro bei Bertolt Wagner bestellt werden. Er ist unter der Telefonnummer 0771/9203336 oder per E-Mail unter bertolt.wagner@t-online.de erreichbar.