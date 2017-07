Donaueschingen Erlös geht an Kinder

Künftig wird es einen Informationsstand des Diakonischen Werkes zur Beratung von Schwangeren und jungen Familien geben. Außerdem wird es zwei Verkaufsstände mit Spielzeug und Dekorationsartikeln geben. Damit wird die Behindertenarbeit der Bruderhausdiakonie und des Diakonischen Werkes unterstützt.

Die Standgebühr beträgt fünf beziehungsweise acht Euro für einen Doppeltisch Anmeldung ab 21. August montags, mittwochs und donnerstags von 9 Uhr bis 12 Uhr unter Telefon 0771/2940 oder Silke.Pfeifer@diakonie.ekiba.de.

Dass das Angebot in der Kernstadt fehlt, ist auch in der Schwangerenberatung des Diakonischen Werkes Thema. Hier werden neben Fragestellungen um Schwangerschaft, Familie und Geburt auch finanzielle Sorgen und passende Unterstützungsmöglichkeiten besprochen. Silke Pfeifer, die Verwaltungsfachkraft in der Diakonie-Außenstelle Donaueschingen kann in Zukunft die Organisation des neuen Kleiderbasars in ihrer Arbeitszeit übernehmen.