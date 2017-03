Der Erlös aus der Wunschkartenaktion 2016 geht je zur Hälfte an den Förderverein der Eichendorffschule und an den Förderverein für krebskranke Kinder Freiburg. Schüler der Eichendorffgrundschule haben gemalt, ihre Motive als Weihnachtskarten drucken lassen und verkauft. Nach erfolgter Abrechnung konnte Rektor Wolfram Möllen (Dritter von links) einen Betrag in Höhe von über 700 Euro als Spende an die beiden Fördervereine überreichen. Die Vorsitzende des Fördervereins der Eichendorffschule, Sabrina Celestino (links) sowie die Mitglieder des ehrenamtlichen Beirates des Fördervereins für krebskranke Kinder Freiburg, Ekkehard Günther (Zweiter von links) und Heinz Mauz (rechts), freuten sich sehr über diese Spende. Foto: Schule