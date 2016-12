Donaueschingen Erlebtes sorgfältig in Worte gefasst

Es ist wie im Handwerk: Es benötigt das Rüstzeug und die Kenntnis, wie eine Geschichte aufgebaut ist. Dazu gehört Dramaturgie, Spannung, Timing, Wortwahl, Länge der Sätze und einiges mehr. Immer wieder wurde an den Geschichten gefeilt. So entstanden kurze Erzählungen, die man wie Blumen am Wegesrand pflücken und sich an diesen erfreuen kann. Und das griechische Wort Anthologie heißt übersetzt so viel wie "Sammlung von Blumen".

Einige der Geschichten beruhen auf wahren Begebenheiten. So gibt es in dem Buch Erzählungen, die in die Donaueschinger Stadtgeschichte eintauchen. Die einen realistisch, bei anderen vermischen sich die realen Begebenheiten mit Fantasie zu etwas Mythischem. Das Buch enthält zudem eine besondere Erzählform: das Akrostichon. Es ist eine Art, die einen Lyrik-Charakter besitzt. Der Anfangsbuchstabe einer jeder Zeile ergibt in der Senkrechten gleichzeitig den Titel des Aktrostichons. Die Könner behaupten es sei einfach – der Leser staunt immer wieder darüber.