Donaueschingen Erinnerungen an den Vater des Sports

Donaueschingen. Neben ihrer Begeisterung für den Sport haben sie eines gemeinsam. Die Erinnerung an den kürzlich verstorbenen Hans Peter Probst, der die Gruppe vor rund 25 Jahren ins Leben gerufen, sie über Jahrzehnte trainiert und motiviert hat und ihnen stets ein Vorbild war.

Bis zum März 2014 stand auf dem Plan meist "Training mit Probst", nur ganz selten findet man "Training ohne Probst". Auch wenn er die vergangenen zwei Jahre vor seinem Tod nicht mehr zu diesem Termin kommen konnte, vergessen hat ihn seine Leichtathletik-Familie nie. Und so stehen die Sportler zusammen und erinnern sich an den Verkehrsamtsleiter, der für den Sport in Donaueschingen viel getan hat – beruflich und auch privat.

Isolde Fricker ist seit Anfang an dabei: "Hans Peter Probst hat mich auf dem Werfertrag in Oberbaldigen angesprochen, ob wir nicht eine Sportgruppe gründen wollen", erinnert sie sich. Das war vor 25 Jahren. "Nach und nach kamen immer mehr hinzu, und wir wurden zu einer richtig großen Gruppe." Heute müsste man im Bereich Leichtahtletik lange suchen, um eine Gruppe ähnlicher Größenordnung zu finden. 16 Teilnehmer gehören zum harten Kern, die Ältesten sind 85 Jahre, das "Kücken" Anja Weber geht auf die 50 zu. "So eine große Gruppe ist echt selten." Der Grund: "Hans Peter hat uns die Freude am Sport vermittelt und wir haben sehr viel von ihm gelernt." Durch Probst seien sie zu "einer Familie geworden".