Donaueschingen Erich-Kästner-Schüler ernten die Früchte ihrer Arbeit

Donaueschingen. In der Kleingartenanlage Haberfeld liegt der Schul- und Kräutergarten der Erich-Kästner-Schule, die in Kooperation mit dem Kleingartenverein seit längerem an dem Schulgartenprojekt "Ein Garten zum Lernen" mitmacht. Mit Fach- und Tatkraft steht den Schülern und Lehrern der Fachberater A. Bausch von den Kleingärtnern zur Seite. Auch in diesem Jahr ist der Schulgarten zu einem Vorzeige-Objekt geworden. Zu bewundern war die Heukartoffelernte. Es war ein Schultag mal anders. Dabei waren 20 Schüler der Klasse 4a in Begleitung der Lehrerin F. Moser und Elternteil H. Winter zu Fuß zum Schulgarten gekommen, um die Kartoffeln zu ernten.