Donaueschingen Erfrischung pur heißt es am Eröffnungstag

Das Freibad wird vom Förderverein betrieben. Marius Schorpp und Timo Matuschke von der DLRG wechseln sich bei der Aufsicht ab. Bei angemeldeten Veranstaltungen werden zusätzliche Aufsichtskräfte eingesetzt. Geöffnet hat das Bad ab 18 Grad Außentemperatur von Montag bis Freitag von 13 Uhr bis 20 Uhr in der Ferienzeit bereits ab 12 Uhr und am Wochenende von 11 Uhr bis 20 Uhr. Telefonisch nachfragen kann man unter 07705/466. In dem kleinen Kiosk kann man sich mit Getränken und Kleinigkeiten versorgen. Sonntags gibt es Kaffee und Kuchen. Die Kuchen werden gespendet. Weitere Spenden sind willkommen. Der Erlös fließt dem Förderverein zu.

Neben den Badegästen trainiert die DLRG jeden Samstag von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr im Bad. Interessierte können jederzeit reinschnuppern. Neben dem Schwimmbecken gibt es ein Babybecken mit Sonnensegel, ein Volleyballfeld und eine Tischtennisplatte.

Neu ist ein Rasenmähroboter, der seine Runden durch das Bad dreht. Angeschafft hat ihn der Förderverein mit einem Zuschuss der Stadt, was für die ehrenamtlichen Helfer die Arbeit sehr erleichtert.