Donaueschingen Erfolgsgeschichte wird mit Preis belohnt

Er wies auf einen Höhepunkt innerhalb des musealen Angebotes einer Stadt hin, die sich hinsichtlich ihres kulturellen und musikalischen Angebots in sehr gutem Licht präsentiere. Dabei lobte er exemplarisch die Schüler der Musikschule, welche die gestrige Veranstaltung begleiten. "Das Museum bringt die Jugend in die Donaustadt" war er sich mit Jan Merk, Präsident des Museumsverbandes, einig. Merk führte die Kreativität, die Lebendigkeit und die Wohlfühlatmosphäre als weitere Gründe für die Verleihung des Extrapreises an. Er bezeichnete die Einrichtung als eine Bereicherung innerhalb der 1278 Museen im Land. Die Symbiose von Vereinstätigkeit, Zusammenarbeit mit regionalen Firmen und professioneller Erfahrung bezeichnete er als Aushängeschild an Qualität und Nutzen.

Rainer Frei, Geschäftsführer von FreilLacke in Döggingen, würdige das Museum als eine wertvolle Bereicherung auf dem Gebiet der Naturwissenschaft und Technik.

Mario Mosbacher, Leiter des Fürstenberg-Gymnasiums stufte das Museum aus Sicht der Pädagogik als eine passende Antwort im Zeitalter der Digitalisierung der Bildung ein.

Die moderne Bildung in historischem Gemäuer nannte er eine präferierte Plattform, die Kreativität zu finden und die Neugier zu wecken. "Es ist den Organisatoren gelungen in einer Ausstellung wechselnder Exponate dieses zu verbildlichen und als Abenteuer und Experiment zu fördern, was sich nicht automatisieren lässt." Im Anschluss an die Reden nutzten die Besucher die Gelegenheit, sich an vier neuen Exponaten praktisch zu versuchen.