Donaueschingen Erfolgsgeschichte wird gefeiert

Von einem "stadthistorischen Tag" war am 2. Dezember 1996 zu lesen. Denn am Abend zuvor war die Donaueschinger Bürgerstiftung ins Leben gerufen worden. Zehn Jahr später kann die Bürgerstiftung nicht nur auf eine Erfolgsgeschichte zurückblicken, die sich unter anderem an zahlreichen unterstützten Projekten, vielen kreativen Ideen und einem Stiftungskapital, nach dem andere Stiftungen sich nur sehnen können, festmachen lässt. Die Gründung vor zehn Jahren ist auch Anlass am Freitagabend den Geburtstag der Stiftung mit einem Festakt feiern. Als Gastredner wird der ehemalige Landesvater Erwin Teufel erwartet.

Im Programm spiegeln sich auch zwei der Bereiche, in die die Bürgerstiftung sich mit viel Herzblut einbringt wider. Zum einen werden Preisträger des Elisabeth-Stierle-Preises, den die Bürgerstiftung jährlich an Donaueschinger Schüler mit außergewöhnlichen Einzelleistungen in den Bereichen Bildung, Musik und Sport verleiht, das Programm bereichern. Zum anderen wird Elfi Maier-Moch ihre Geschichte "Tief gebohrt und nichts gefunden" vorlesen. Sie ist eine von 47 Mundart-Werken, die im Bürgerstiftungsbuch "Eschinger G’schichten" zu finden ist.

Krönung des Projekts