Donaueschingen Erfolgreiche Kooperation geht weiter

Ein wichtiger Aspekt beim Ausbildungsforum ist eigentlich von Beginn an die Beratung auf Augenhöhe, sprich das persönliche Gespräch zwischen den Schülern und den Auszubildenden. Diese sollen ihre Erfahrungen in den Betrieben an die Mädchen und Jungen weitergeben und ihnen den Beruf so schmackhaft machen. Um eine qualifizierte Beratung zu gewährleisten, werden die Azubis unter dem Motto: "Wie verhalte ich mich am Stand" vor jeder Veranstaltung gezielt von entsprechenden Experten bei einem Messetraining auf diese verantwortungsvolle Aufgabe vorbereitet. "Den Schülern fällt die Bewerbung leichter, wenn sie von fast Gleichaltrigen dazu motiviert werden", meint auch Winfried Klötzer, Personalleiter der Firma Frei Lacke in Döggingen und stellvertretenden Vorsitzender des Forum-Vereins.

Überzeugt sind die Verantwortlichen auch vom Konzept des Ausbildungsforums, das im diesem Jahr bereits zum 18. Mal über die Bühne geht. Lokale Firmen, überschaubarer Rahmen und der persönliche Kontakt lautet das Erfolgskonzept der Veranstaltung – und die positive Rückmeldung von allen Seiten bestätigt dies. Doch die Zusammenarbeit Schulen und Wirtschaft ist nicht auf diese Veranstaltung beschränkt. "Wir sind ständig im Dialog", unterstreichen Möllen und Klötzer. "Und es ist eine fruchtbare Zusammenarbeit auf verschiedenen Gebieten."

Der Informationsabend am kommenden Mittwoch, 5. Oktober, 19 Uhr, für Eltern und Schüler unter dem Motto "Von der Schule in die Ausbildung", beleuchtet in verschiedenen Workshops verschiedene Themen rund um die Ausbildung: Duales Studium, Duale Schulen in Donaueschingen, Tipps und Knigge zur Bewerbung, Karriere durch Berufsausbildung sowie "Das Praktikum – Sinnvolles Element im Berufsfindungsprozess".

Parkmöglichkeiten: Die Veranstalter bitten die Besucher beider Veranstaltungen, die Parkplätze an den Kaufmännischen Schulen (KHS) zu nutzen.