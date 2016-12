Donaueschingen Er sagt der Arbeitsagentur ade

Der 64-jährige gebürtige Villingen-Schwenninger Volker Stadler begann nach Abitur und Wehrdienst seine berufliche Laufbahn 1975 mit dem Studium an der Fachhochschule der damaligen Bundesanstalt für Arbeit in Mannheim. Seine erste Aufgabe in der Agentur vor Ort war die eines Arbeitsberaters in Fragen der beruflichen Fort- und Weiterbildung für Arbeitsuchende und Arbeitslose. Bis heute koordinierte Stadler die Aktivitäten der gesamten Agentur in Sachen Förderung der beruflichen Weiterbildung. Nach vielfältigen Fach-, Zusatz- und Führungsaufgaben wurde der verheiratete Vater dreier Kinder 1998 zum Leiter der Geschäftsstelle Schwenningen bestellt. Nach deren Integration in die Hauptagentur übernahm Stadler 2009 das Arbeitsmarkt-Management für das Städteviereck auf der Baar.

Stadlers Ziele in der Geschäftsstelle Donaueschingen waren: Eine schnelle und qualifizierte Bedienung und Beratung von Arbeitnehmern und Arbeitgebern sicherzustellen, zügig Integrationen in den Arbeitsmarkt anzubahnen und zu unterstützen und qualifizierte Maßnahmen, insbesondere die der beruflichen Bildung durchzuführen, um den Arbeitgebern die gesuchten Fachkräfte bieten zu können. Sein Vermächtnis für die Kolleginnen und Kollegen lautete: "Wenn es schnell gehen soll, mach' langsam, sonst wird es nichts." So hatte ihn ein früherer Vorgesetzter vor Jahrzehnten auf einen erfolgreichen beruflichen Weg geschickt.