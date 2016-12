Donaueschingen Entdeckung beglückt Musikfreunde sehr

Musikfreunde-Präsident Andreas Wilts habe auf die ambitionierten Kulturprojekte des Karl Egon hingewiesen, so Kawohl: Die Hofkapelle und das Hoftheater mit jährlich bis zu 50 Aufführungen, Kunstsammlungen und Gartenanlagen, die rasant wachsende Bibliothek, aber auch die gelehrte Gesellschaft des sogenannten Museums (heute Museum Art Plus), in deren Räumen viele Konzerte stattfanden.

Kalliwoda sei auch deshalb in Donaueschingen geblieben, weil er Urlaub für ausgedehnte Reisen bekam, bei denen er oft seinen wichtigsten Verleger in Leipzig aufsuchte. "Axel Beer (Mainz) konnte an erhaltenen Geschäftsbüchern nachweisen, wie oft einzelne Lieder und Sammlungen bestellt und nachgedruckt wurden", so Kawohl weiter. Kalliwoda habe laut Beer beim Komponieren eben nicht an die Nachwelt gedacht.

Um die in Kalliwodas Anstellungsvertrag zwar hervorgehobene, im Umfeld des Hofes aber zweitrangig behandelte Kirchenmusik ging es László Strauss-Németh.