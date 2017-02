Donaueschingen Enorme Schäden in den Wäldern

Donaueschingen-Wolterdingen: Hier wurden rund 1000 Festmeter Holz vom Wind gebrochen, zahlreiche Hausdächer zerstört, Fernsehantennen umgebogen, Fensterscheiben eingedrückt. Verletzte gab es glücklicherweise aber keine.

Dreilärchen: Fünf Hausdächer des kleinen Weilers bei Geisingen wurden erheblich beschädigt, kleinere Nebengebäude stürzten ein, die Stromversorgung wurde durch umstürzende Bäume unterbrochen. Auf die nahe Bundesstraße fielen etwa zehn Bäume auf die Straße. Auch hier gab es keine Verletzten oder Blechschäden. Geisingen selbst kam mit kleineren Schäden an Dächern glimpflich davon.

Zweites Unwetter

Der Orkan am 13. März 1967 richtete erneut große Schäden in den Wäldern an und deckte Dächer ab. In der Nacht zog der Sturm über die Baar. Nach einem stahlendschönen Frühlingssonntag setzte der Sturm gegen 2.30 Uhr ein und ließ schnell überall den Strom ausfallen. An über 100 Stellen waren Bäume auf die Stromleitungen gefallen. Bahnstrecken waren blockiert, ebenso Straßen, wodurch viele Menschen zu spät oder nicht zur Arbeit gelangten.

Schaufenster wurden unter der Gewalt des Sturms in der Zeppelinstraße in Donaueschingen eingedrückt, das Aluminium-Dach des Landratsamts an der Käferstraße wurde abgerissen und schleuderte gegen das dahinter stehende Finanzamt. Im Schlosspark stürzten viele Bäume um. Und in Hüfingen blockierte ein beim Friedhof umgestürzter Anhänger eines Möbeltransporters drei Stunden lang die damals noch dort verlaufende Bundesstraße 27.

Bräunlingen: Hier riss der Sturm Teile des Dachs des im Rohbau befindlichen Hallenbades ab. Die Schäden in den Wäldern waren enorm. Allein in Hüfingen wurde der Schaden auf rund 10 000 Festmeter taxiert, in Immendingen waren es 2500 und in Waldhausen sogar 30 000 Festmeter.