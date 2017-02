Donaueschingen Endspurt der Donaueschinger Fasnet

Neudingen: Höchste Konzentration war gestern in Neudingen gefragt. Beim Fünfkampf der Ungeübten mussten die Narren beweisen, dass mit ihnen am letzten Tag der Fasnet auch noch etwas anzufangen ist. In diesem Jahr hatte sich der Elferrat wieder besonders einfallsreiche Aufgaben ausgedacht. So mussten die Narren Schraubenmuttern mithilfe eines dünnen Stabes stapeln oder sich Gegenstände auf einem Tablett merken.

Traditionell wurde am Fasnachtsdienstag vom Neudinger Elferrat als Zeichen für das Ende der Fasnacht der Narrenbaum gefällt. Mit vereinten Kräften sägten Zunftmeister Bernd Matt und Stellvertreter Jürgen Matt den Baum mit einer Säge ab. Ihre Kollegen wurden derweil benötigt, um den Baum in die richtige Bahn zu bringen. Umrahmt wurde das Spektakel von der Musikkapelle Neudingen. Die stolze Gewinnerin des Narrenbaumes, Julia Deusch, war im Anschluss für die Verpflegung des Elferrates sowie der Musikapelle zuständig. Die Neudinger Fasnacht endete am Abend nach der Preisverleihung des Fünfkampfes, welcher am Mittag stattgefunden hatte.