Donaueschingen Elternbeirat ist jetzt komplett

Als Elternbeiratsvorsitzende wurde Sandra Knöpfle aus Hubertshofen gewählt. Stellvertreterin ist Kerstin Maier aus Hubertshofen. Sie ist auch Klassenelternvertreterin der Zweitklässler. Stellvertretende Ansprechpartnerin ist Beate Köhler.

Für die erste Klasse sind Matthias Günther und Stefan Schäfer Ansprechpartner. Die Drittklässler werden von Daniela Held und Anne-Carin Dagn vertreten. Sandra Knöpfle und Heike Schrenk sind für die Drittklässler Ansprechpartnerinnen für die Elternschaft.

Für die Schüler sei in der heutigen Zeit ohne Wenn und Aber das "www" des World-Wide-Web, also das Internet, so wichtig wie das ABC. Seit der ehemalige Wolterdinger Schulleiter Bernhard Hauer im Ruhestand ist, wird dieses Lernmittel wohl etwas vernachlässigt. Elternsprecherin Heike Schrenk hofft, dass sich dies ändert. Zumal die Schule ja bestens ausgerüstet sei, und die Anlage damals sehr teuer war.