Im evangelischen Kindergarten Villa Sonnenschein in Donaueschingen wurde der neue Elternbeirat gewählt. Ihm gehören an Beisitzer Patrick Fritschi (von links), Schriftführerin Sarah Holzapfel, stellvertretender Vorsitzender Sebastian Kokott, Kassierer Pascal Gonzalves und Vorsitzende Sabine Eggert (vorn). Auf dem Bild fehlt Beisitzerin Manuela Penz. Sie werden in den nächsten zwei Jahren die Anliegen der Eltern vertreten Foto: Winkelmann-Klingsporn