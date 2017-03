Donaueschingen Eltern können ihreKinder anmelden

Eltern, die schon Kinder am Fürstenberg-Gymnasium haben, können am Dienstag, 4., und Mittwoch, 5. April, zwischen 9.50 Uhr und 11.20 Uhr ihr Kind nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung mit dem Sekretariat anmelden. Kommt das Kind mit dem Bus von außerhalb zur Schule, sollte ein Passbild des Kindes für die Fahrkarte mitgebracht werden.

Die Anmeldung an der Realschule für die erste Klasse des Schuljahres 2017/18 werden am Dienstag, 4. April, Buchstabe A bis K, und am Mittwoch, 5. April, Buchstabe L bis Z, jeweils von 13.30 bis 16.30 Uhr entgegen genommen. Eltern, die bereits ein Kind an der Realschule haben, können am Dienstag und Mittwoch, 4. und 5. April, jeweils von 8.30 bis 11 Uhr ihr Kind nach telefonischer Absprache mit dem Sekretariat anmelden. Kommt ein Kind mit dem Bus von außerhalb, sollten Eltern ein Passbild mitbringen. Anmeldetermine für die Einschulung sowie für die Übergänge von der Grund- an die Werkrealschule sind an der Eichendorffschule für die Einschulung (Klasse 1) am heutigen Donnerstag, 14.30 bis 16.30 Uhr, im Eichendorffsaal und für die Übergänger (Klasse 5) am Dienstag, 4. April, und Mittwoch, 5. April, im Sekretariat, jeweils von 14.30 bis 16 Uhr, möglich.