Donaueschingen Einsatz für junge Flüchtlinge

Den ersten Schritt in Richtung Schule hatte ein Flüchtling selbst, ein Professor aus dem Irak, im Keller eines Kasernengebäudes getan. Er unterrichtete nach seinen Möglichkeiten einige Kinder. Ende November übernahmen die frühere und inzwischen pensionierte Pfohrener Grundschulrektorin Claudia Weishaar und zunächst 40 frühere Lehrer und weitere Helfer das Zepter und gründeten eine Schule für Flüchtlinge, in die schon nach wenigen Tagen über 100 Kinder und Erwachsene angemeldet waren. Mit der Schule schloss die bald auf 100 Personen, darunter auch Flüchtlinge als Dolmetscher, angewachsene Helferschar eine Lücke, denn erst in der Fortsetzungsunterbringung außerhalb der Notunterkünfte sind die Kreise für die Bildung der Kinder zuständig. Und da hat die Inte­gration der Jugend in Vorbereitungsklassen an den Schulen auch gut funktioniert.

Mit dem Versiegen des Flüchtlingsstroms und dem Ausbleiben neuer Schüler in der Notunterkunft – derzeit kommen nur noch vereinzelt Erwachensene an – sahen Claudia Weishaar und ihre Mitstreiter ihre Aufgabe noch nicht als erledigt an. Die Arbeit mit den Flüchtlingen machte ihnen Spaß und so boten sie sich an, auch an Schulen zu helfen. Rektor Wolfram Möllen von der Eichendorffschule nahm das Angebot gerne an, das nun anlaufen soll: "Wir sind sehr glücklich über dieses Angebot als Ergänzung zu unserem Unterricht für die Flüchtlingskinder." In speziellen Klassen werden Kinder im Grundschulalter und auch Jugendliche bis 15 Jahre vor allem in Deutsch unterrichtet, denn oft, so Möllen, hätten die Schüler keine Deutschkenntnisse. Auch jenen Kindern, die schon in die normalen Klassenverbünde aufgenommen seien, täten diese zusätzlichen Deutschstunden gut.

Rund 70 Helfer der nun ehemaligen Flüchtlingsschule habe sie auf der Liste stehen, die weiter unterrichten wollten, sagt Claudia Weishaar. Ihre Aufgabe wird in den nächsten Monaten darin bestehen, den Einsatz der freiwilligen Lehrer für die Deutschstunden an der Eichendorffschule zu koordinieren. "Schließlich soll keiner dazu verpflichtet werden, regelmäßig zu unterrichten", sagt Claudia Weishaar.