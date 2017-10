Donaueschingen Einleuchtend ist dieser Standort nicht

Donaueschingen (gvo). Sie steht still und stumm wie im Kinderlied das Männlein im Walde. Still und stumm ist einleuchtend, weil es um eine Lampe geht. Dennoch sorgt das Exemplar im Scheitel der Kurve an der Stadtkirche regelmäßig für Aufschreie: Schon viele Autofahrer hatten beim Abbiegen Glück und eine wachsende Zahl einen Blechschaden, weil sich ihnen das filigrane Ding auf der Seite der Stadtbibliothek unmittelbar in den Fahrweg gestellt hat. Erst vergangene Woche ist es wieder passiert: Der Lampenmast stand schräg, das Leuchtenglas war zerbrochen. Für die Verkehrsteilnehmer verschwimmen hier Straße und Gehweg zu einer Einheit, und so steht die Laterne quasi mitten auf der Straße. Vor allem, wenn der Linksabbiegeverkehr in die Karlstraße recht hoch aufrückt, wird es für die aus der Fürstenbergstraße Richtung Bahnhof abbiegenden Fahrer eng.