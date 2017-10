Die Donaueschinger Einzelhändler öffnen schon traditionell am Musiktagesonntag ihre Läden und laden so auch das internationale Publikum an diesem Tag zu einem Bummel durch ihre Geschäfte ein. Auch in der Peripherie hatten einige Märkte geöffnet. Die Resonanz war insgesamt sehr gut, wie auf dem Bild zum Beispiel im Haushalts- und Spielwaren Fachgeschäft Thedy zu sehen ist. Bei vier Klanginstallationen konnten die Besucher auch einmal Musiktageluft schnuppern – und das kostenlos. Foto: Müller