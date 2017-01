Donaueschingen Einige Lücken in den Reihen

Donaueschingen. Die widrigen Wetterverhältnisse machten den Organisatoren des diesjährigen 55. Großtauschtag von Briefmarken, Münzen und Ansichtskarten etwas zu schaffen. Kurzfristig sagten einige Händler ihr Kommen ab, was dann auch Auswirkung auf das Besucherinteresse hatte. Jens Buckenberger, der seit Januar 2014 Vorsitzender der Briefmarkenfreunde Donaueschingen-Blumberg ist, meinte: "So etwas hatten wir noch nie". Alleine ein Großhändler, der sieben Tische reservierte, sagte aufgrund Glatteisgefahr ab, dem folgten noch einige Händler, andere wiederum wurden kurzfristig krank.

Dementsprechend licht zeigten sich dadurch die einzelnen Tischreihen im großzügigen Bartok-Saal. "Hinzu kommt dann auch noch der Umstand, dass die Händler und Sammler immer älter werden", weiß die Ehefrau des Vorsitzenden Monika Buckenberger. "Mit 40 Jahren ist man mit dem Auto noch anders unterwegs als mit 60 beziehungsweise noch älter." Und genau dies ist auch ein Grund der eher etwas rückläufigen Zahlen von Interessenten: "Das Klientel wird immer älter, und eine Jugend kommt nicht nach", so Buckenberger. Er organisierte vor einigen Jahren eine Jugendgruppe bei den Briefmarkenfreunden, diese ist allerdings schon wieder Geschichte.

Zunehmend mache natürlich auch das Internet den Besuch von Tauschtagen etwas überflüssig, denn Marken und Münzen sind permanent und zu jeder Uhrzeit verfügbar. "Und zudem auch in größeren Massen als früher, denn das Internet kennt keine Grenzen", so der Vorsitzende. Buckenberger selber will auf den Großtauschtag nicht verzichten: "Es ist auch wichtig persönliche Kontakte zu pflegen und zu knüpfen", so der Inhaber des Phila-Centers in Villingen-Schwenningen.