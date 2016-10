Donaueschingen. Die Gesellschaft der Musikfreunde ist bei den Donaueschinger Musiktagen vom 13. bis 16. Oktober aktiv. Im Foyer der Donauhallen gibt es am Samstag, 15. und Sonntag, 16. Oktober einen Informations- und Verkaufsstand. Die Einführungen zu den Musiktagen ist am Mittwoch, 12. Oktober, 17 Uhr. Am Donnerstag, 13. Oktober, findet ab 20 Uhr in der Erich-Kästner-Halle eine Live- Diskussion statt. Das Thema: "Zu Händen: Neue Musik – Wie und was hören wir morgen?" diskutieren der Journalist Jens-Christian Rabe, Verleger Rolf W. Stoll, Komponist Marcus Antonius Wesselmann und Jurist Peter Wechmann. Der Eintritt zu den Einführungsveranstaltungen ist frei. Der Festgottesdienst zu den Musiktagen ist am Sonntag, 16. Oktober, 9 Uhr, in der Stadtkirche St. Johann. Die Frauenschola Donaueschingen singt und es erklingen Orgelstücke. Andreas Rütschlin hat die Gesamtleitung.