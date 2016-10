Donaueschingen Einführung zu den Musiktagen im Anton-Mall-Stadion

Die langjährige Tradition der Einführungen zu den Musiktagen findet ihre Fortsetzung: Am Mittwoch, 12. Oktober, sind um 17 Uhr die Musikfreunde und das interessierte Publikum zu einem Informationstreffen über die Klangkunst "Ma Un Ma" von Johannes S. Sistermanns im Anton-Mall-Stadion mit dem Künstler selber eingeladen.

In diesem Zusammenhang weisen die Musikfreunde auf die traditionelle Diskussion am Donnerstag, 13. Oktober, um 20 Uhr in der Erich-Kästner-Halle hin. Zum Thema: "Zu Händen: Neue Musik – Wie und was hören wir morgen?" diskutieren der Journalist Jens-Christian Rabe, der Verleger Rolf W. Stoll, der Komponist Marcus Antonius Wesselmann und der Jurist Peter Wechmann. Dazu gibt es Musik von Johannes S. Sistermanns, Marc Antonius Wesselmann und anderen mit Teodoro Anzelotti (Akkordeon); Meret Forster und Stefan Fricke moderieren. Der Eintritt zu beiden Einführungsveranstaltungen ist frei.

Auch in diesem Jahr findet wieder ein Musiktage-Gottesdienst statt, zu dem die katholische Seelsorgeeinheit Heilige Dreifaltigkeit und die Gesellschaft der Musikfreunde einladen.