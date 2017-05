Donaueschingen Das Programm

Donaueschingen. Dieser Tag wird vor Ideen nur so überfließen. Auch wenn rund 2000 Lehrkräfte und Fachkollegen aus insgesamt sieben Landkreisen sowie aus der Schweiz aus den Kantonen Thurgau und St. Gallen, dem Fürstentum Liechtenstein und vom Schulamt Vorarlberg/Österreich erwartet werden, ist die Tagung nicht nur eine Veranstaltung für das Fachpublikum.

Alle sind willkommen, auch Eltern und Bürger, zu schauen und zu erleben, was 800 Kinder der Schulen des Schwarzwald-Baar-Kreises an diesem Tag zeigen. Eineinhalb Jahre Vorbereitungszeit hat das neunköpfige Organisationsteam des Schulamtes investiert. 1996 war die Imta schon einmal zu Gast, 2008 fand sie in Villingen statt. Auch das Motto ist auf die Stadt zugeschnitten: "Ideenquelle" lautet es und soll sowohl für die Stadt an der Donauquelle als auch sprudelnde Ideenquelle stehen.

Das Prinzip hinter der vor 61 Jahren ins Leben gerufenen Tagung sei nach wie vor brandaktuell, erklärt der in der Organisation federführende Schulrat Ralf Schneider. Häufig würden im alltäglichen Schulbetrieb kreative Dinge wie Kunst, Musik, Theater und Chor hinten runterfallen. Die Grundidee "Von der Praxis für die Praxis" meine, dass die kreative Schularbeit präsentiert wird. Schneider: "Das Tolle ist, dass alles, was die Schüler an diesem Tag zeigen, Teil des laufenden Unterrichtes ist." Und das sicht- und erfahrbare Endprodukt vermittele den Lehrkräften Anhaltspunkte für deren eigene Arbeit.