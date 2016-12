Donaueschingen Eine Reise durch alle Ritter Rost Geschichten

Die Ritter Rost Bücher, Hörspiele und Lieder sind seit über zehn Jahren ein Hit. In ihrem Konzert nehmen "Bö & die Ritter Rost Band" das Publikum am Donnerstag, 29. Dezember, 15 Uhr, in den Donauhallen mit auf eine Reise durch alle Ritter Rost Geschichten. Dabei überzeugt diese Band mit einem Konzertkonzept, das ebenso rockig wie tiefgründig, rasant wie poetisch leise ist.

Frontfrau Patricia Prawit ist die Originalstimme vom tapferen und charmanten Burgfräulein Bö aus den Ritter Rost Hörbüchern. Als erfahrene Solistin und Musicaldarstellerin schafft es Bö innerhalb kürzester Zeit alle im Publikum zu erreichen.

Die Ritter Rost Band spielt Blechpop und Schrottrock mit intelligenten, witzigen Texten. Mitmachen ist bei ihren Konzerten Programm. Es wird getanzt, gerockt, geträllert und getobt. Karten gibt es im Internet unter www.amtix.de.