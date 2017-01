Donaueschingen "Eine Kontrollwut ist kontraproduktiv"

Donaueschingen/Hüfingen/Bräunlingen (gvo). Im Sommer war beispielsweise der Milchpreis bei der konventionellen Produktion auf deutlich unter 30 Cent gefallen. 40 Cent, so sagen die Bauern, brauchen sie aber zum Überleben und zum Bedienen ihrer Verbindlichkeiten bei den Banken, bei denen sie ihre großen Ställe finanzieren.

Damit die hiesige Landwirtschaft überhaupt auf dem Weltmarkt konkurrierend produzieren kann, unterstützt die Europäische Union die Bauern seit Jahrzehnten mit Milliarden-Subventionen, die im Jahresetat der Betriebe fest einkalkuliert sind. Der wohl wichtigste Zahlungsstichtag im Jahr ist der 1. Januar. Weil zu diesem Zeitpunkt unter anderem Versicherungsprämien für die Bauern fällig werden, fließen zu diesem Zeitpunkt die größten Summen. Eigentlich. Zum neuen Jahr haben nur jene Betriebe ihre Zahlung erhalten, die im vergangenen Jahr keine Hofprüfung hatten. Diese Prüfungen werden über ein Zufallsprogramm vom Computer für Betriebe ermittelt, die Geld über eines der vielen EU-Subventionsprogramme erhalten.

"Kontrolle ist gut, aber in vernünftigem Umgang", klagt nicht nur Björn Andersohn, Prokurist von zwei Bogenschütz-Biobetrieben in Sumpfohren und im Hochschwarzwald. "Natürlich muss man Betriebe kontrollieren, ob sie zu Recht ihre Unterstützungen erhalten, doch eine Kontrollwut, wie wir sie inzwischen erleben, ist kontraproduktiv", meint Andersohn, der sich an zwei kostenpflichtige Kontrolltage binnen einer Woche zu zwei EU-Programmen im vergangenen Sommer, also zur besten Erntezeit, erinnert. "Und wenn dann bei einer Kuh eine der zwei Ohrmarken fehlt, wird dies gleich prozentual an der Subventionssumme abgezogen", kritisiert Andersohn.