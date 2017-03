Donaueschingen Eine geschichtsträchtiges Pergament

Es war tatsächlich so. Der Beweis kann heute noch geführt werden. Er lagert in Form der entsprechenden Urkunde im Stiftsarchiv im schweizerischen Sankt Gallen. Eine ganze Reihe von Pfohrenern hat die Urkunde beim Besuch des Stiftsarchivs im Rahmen des Jubiläums "1150 Jahre Pfarrer und Kirche in Pfohren" schon mit eigenen Augen gesehen.

Wegen den Pfohrenern allein hat Kaiser Ludwig auch nicht zu Feder gegriffen. Das Grundstücksgeschäft hatte eine viel größere Dimension: Der Kaiser übertrug damit vielmehr die Einkünfte aus 47 Hufen – das sind Bauernhöfe mit dazugehörenden Grundstücken – in 26 Orten der Baar, in Oberschwaben und in der heutigen Nordostschweiz an die Mönchsgemeinschaft im Hochtal der Steina hinter dem Bodensee. Vor dieser Schenkung hatten die Einkünfte dem Grafen Ruachar, dem Verwalter dieser Königsgüter, zugestanden. Wie im entsprechenden Beitrag in der Pfohrener Ortschronik von Volkhart Huth und in der Beschreibung der Pfohrener Urkunden von Thomas H.T. Wieners in der Festschrift zum genannten Kirchenjubiläum nachgelesen werden kann, ist in der 1200 Jahre alten Urkunde sogar zu lesen, dass es die beiden Pfohrener Bauern Pruning und Waning waren, die mit ihren Knechten und Mägden die Erträge aus Feld und Stall für das nach den Regeln des heiligen Benedikt geführten Kloster zu erarbeiten hatten.

Sogar der Name des damaligen Notars ist bekannt: Diakon Durandus war es, der in Vertretung des Kanzlers Helisachar den von einem Schreiber gefertigten Urkundentext geprüft und unterschrieben hat. Auch kennt man das "Notariat", in dem die Urkunde ausgefertigt wurde: Es war die berühmte königliche Pfalz zu Aachen, die Lieblingspfalz von Karl dem Großen.

Kann es wirklich sein, dass es diese 1200 Jahre alte Urkunde heute noch gibt? Ist doch seit dem Jahr 817 viel passiert. Außerdem ist Papier spätestens nach ein paar hundert Jahren vergilbt und zerschlissen. Hierzu muss man wissen, dass die Sankt Galler Mönche die Urkunde wie ihren eigenen Augapfel hüteten, garantierte sie dem Kloster doch ordentliche und jährlich wiederkehrende Einnahmen.

Außerdem hat der Urkundenschreiber den Text nicht auf Papier, sondern auf Pergament, also auf speziell für solche Zwecke hergerichtetes dünnes Ziegenleder geschrieben.

Trotzdem ist es einem glücklichen Zufall zu verdanken, dass die Originalurkunde noch existent ist: Eine Frau, Wiborada mit Namen, hatte als Seherin den Raubzug einer ungarischen Reiterhorde vorausgesagt, bei dem das Kloster am 1. Mai 926 angezündet und geplündert und Wiborada auch getötet wurde.

Aufgrund der Warnung von Wiborada – sie lebte als Inklusin im Kloster und wurde später heiliggesprochen – konnten die Möche ihre Urkunden und Bücher vor den Ungarn in Sicherheit bringen.

Stiftsarchiv St. Gallen: Hier werden die bedeutendsten Bestände frühmittelalterlichen Schriftgutes verwahrt (über 20 000 Originalurkunden), von denen über 800 in die Zeit vor dem Ende des ersten Jahrtausends zurückreichen. Sieben dieser über 800 Urkunden betreffen Pfohren. Das erste Dorf an der jungen Donau gehört, was die St. Galler Urkundenbestände betrifft, zu den am besten vertretenen Orten im Einzugsbereich des ehemaligen Klosters. Die Urkunde vom 4. Juni 817 ist eine von 97 sogenannten Königsurkunden. Sie ist nicht nur im Original, sondern auch noch in vorzüglichem Zustand erhalten, wie Volkhart Huth in einem Beitrag in der Pfohrener Ortschronik schreibt. Weitere in der Urkunde von 817 genannte Ortschaften in der näheren Umgebung von Pfohren sind Biesingen, Hondingen, Klengen, Nordstetten, Schwenningen, Tannheim, Tuningen, Villingen und Weilersbach.

Der Festakt: Zum Jubiläum gibt es am 3. Juni, 20.30 Uhr, in der Festhalle ein Festbankett. Festredner Peter Erhardt, Leiter des Stiftarchives St. Gallen. Hier wird auch das neue "Buch der Pfohrener" vorgestellt.

Das Jubiläumsfest: Vom 30. Juni bis 2. Juli wird das Dorfjubiläum groß gefeiert. Rund um die Entenburg werden die Besucher auf eine Zeitreise ins Mittelalter mitgenommen. Handwerk, Handel und Schausteller von einst werden ihre Zelte auf dem weitläufigen Festgelände um die alte Burg aufschlagen. Neben dem Marktgeschehen wird es unter anderem auch eine Raubvogelschau, eine Feuer-Show und Schwertkämpfe geben. Auf zwei Festbühnen gibt es permanent musikalische Unterhaltung. Topact ist am Samstagabend die Band Metusa mit ihrem Mittelalter-Rock.