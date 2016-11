Donaueschingen Eine durchweg musikalische Familie

Bei kleinen oder größeren Auftritten an der Musikschule sind die Frick-Kinder regelmäßig dabei, zum Beispiel beim Schulabschlusskonzert oder beim alljährlichen schulinternen Wettbewerb. Wenn sie am Klavier sitzen, erleben die Zuhörer meist ein musikalisches Feuerwerk.

Im Falle von Melanie Frick hat dies ja auch beim regionalen Wettbewerb Jugend musiziert für den Bereich Schwarzwald-Baar-Heuberg schon mehrfach zu ersten und zweiten Plätzen geführt und ihr beim Landeswettbewerb einen dritten Preis eingebracht.

Melanie, gerade mal 18 Jahre alt und im nächsten Jahr im Abitur, will einen künstlerischen Weg einschlagen. Sie muss dazu aber erst noch eine schwierige Aufnahmeprüfung an einer der fünf Musikhochschulen des Landes bestehen. Voraussetzung ist ein bestimmtes Repertoire. "Sie hat ein großes Programm zu absolvieren", erklärt Michael Kanczyk, da stehen Stücke aus allen Epochen von Barock bis zur Moderne auf dem Plan, eine klassische Sonate ebenso wie zum Beispiel das Scherzo h-moll von Frédéric Chopin: mit hohem Tempo, vielen Stimmungswechseln und technisch anspruchsvoll, eine Herausforderung.

Davor steht noch eine umfangreiche Theorieprüfung, bei der es um Gehörbildung geht, um Intervalle und Akkorde, um Rhythmus oder um melodisches Diktat: "Dazu braucht man eine langzeitige Vorbereitung", ist Kanczyk überzeugt. Melanie hat sich frühzeitig für diesen Weg entschieden.

Ihre Schwester Juliane will Grundschullehrerin werden und studiert seit 2013 an der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg die Hauptfächer Musik und Deutsch. Sie schreibt an einer Zulassungsarbeit für das Staatsexamen. Thema: Musikalische Unterstützung beim Spracherwerb. Sie hat das Verfahren bei Flüchtlings-Kindern der Erstaufnahmeeinrichtung Donaueschingen mit Erfolg angewendet.

Musik sollte eine größere Rolle spielen im Alltag der Schulen, ist Juliane überzeugt, Kinder sollen Instrumente kennenlernen und sich mit Musik mehr befassen.

Während Juliane Frick mit der Querflöte begonnen und später zum Klavier gefunden hat, ist Melanie mit Ehrgeiz und Engagement am Klavier fixiert. Täglich üben, und mit Begeisterung Schubert, Beethoven oder Chopin spielen: "Die vielseitigen Anforderungen, die ein Klavierstück von Schubert stellt, reizen mich", sagt Melanie, "wenn es mir von der Melodie her gefällt, will ich es bewältigen."

Der zwölfjährige Benedikt, auch er seit bald fünf Jahren im Klavierunterricht, lernt auch Cello und hat mit Andrea Fröhlich-Sum eine gute Lehrerin. Ihm gefallen schnelle Stücke. "Er hat Carl Philipp Emanuel Bach und Liszt-Etüden bravourös gemeistert", lobt Michael Kanczyk seinen Schüler.

Tobias, Benedikts um zwei Jahre älterer Bruder, spielt gerne schnelle Sonaten. Er bereitet mit seinem Lehrer gerade eine Toccata der polnischen Komponistin Grazyna Bacewicz vor, ein Stück, das von fokloristischen Rhythmen geprägt ist. Und: Tobias hat neben dem Klavier bei seiner Lehrerin Christina Burchhardt auch Geige gelernt, ein schwierig zu spielendes Instrument. Er verrät, dass er auf die Bratsche umsteigen will, "ich glaube, das macht mir noch mehr Spaß."

Acht musikalisch aktive Geschwister gibt es in der Familie von Helene und Wilhelm Frick. Gelegentlich machen sie Hausmusik. Sechs von ihnen haben an der Musikschule Donaueschingen Klavierspielen gelernt. Arthur und Matthias Frick spielen Akkordeon und Saxophon. Viktor und Robert Frick spielen Klavier, Robert auch Saxophon und Akkordeon. Die jüngsten Geschwister Juliane, Melanie, Tobias und Benedikt spielen Klavier. Juliane auch Querflöte, Melanie und Tobias auch Geige, Benedikt spielt neben Klavier noch Cello.

Mama Helene, die selbst Klavier und Geige spielt, hat ihren Kindern das Spielen auf der Blockflöte beigebracht. Michael Kanczyk lehrte sie Klavierspiel, Emmanuel Frick das Saxophonspiel. Andrea Fröhlich-Sum unterrichtet Benedikt Frick am Cello, Tobias Frick lernt Geige bei Christina Burchhardt.