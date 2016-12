Donaueschingen. Werkzeuge haben Unbekannte zwischen Mittwoch, 21 Uhr, und Donnerstag, 5 Uhr, aus einem Geräteschuppen in der Kleingartenanlage im Donaueschinger Haberfeld entwendet. Aus dem Abstellraum wurden, so die Polizei, eine Motorsäge der Marke Stihl (Typ 252), ein Freischneider (Stihl), einen Silko-Trennschleifer sowie weitere Werkzeuge im Gesamtwert von rund 1200 Euro. Hinweise an die Polizei. Sie hofft auf Zeugeninfos und Informationen zum Verbleib der Werkzeuge unter Telefon 0771/837830.