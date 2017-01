Der Buchberg oberhalb von Aufen bei Donaueschingen präsentiert sich märchenhaft, Wege und Bäume sind mit Schnee bedeckt. Am gestrigen Mittwochvormittag zeigte sich für wenige Augenblicke der Himmel in tiefem Blau. Die herrliche Winterlandschaft lockte zu einem Waldspaziergang in die Natur auf der Baar. Viele Stopps für Fotos boten sich bei diesen wundervollen Motiven an, die es rund um Donaueschingen zu sehen gab. Foto: Müller