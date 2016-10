Donaueschingen Ein "weiter so" ist undenkbar

Sein Kollege Bertolt Wagner bedauert die fehlende Weitsichtigkeit. Ein Objekt wie den Neubau der Realschule in vier Jahren abschreiben zu wollen und dadurch den Investitionstau auch auf den Stadtteilen zu vergrößern, bezeichnete er als dilettantisch. Ein Finanzierungsplan mit realistischen Amortisationszeiten wäre eine Lösung. "Jedes Unternehmen berechnet für sein Gebäudeeigentum die dafür notwendigen Kosten für Unterhalt und Ersatz. Theoretisch sollte eine solche Planung auch für die städtischen Gebäude vorliegen".

Kuttruff sprach von einer törichten und tödlichen Vorgehensweise, in den nächsten Jahren durch verstärktes streichen der Haushaltsmittelanmeldungen, diesen Investitionsstau noch zu vergrößern. Die FDP-Fraktion bedauerte, dass mehrjährige Sanierungen wie die der alten Schule in Pfohren Mehrkosten auf Grund einer fehlenden strukturierten Planung verursachen. So wie in der Grundschule in Pfohren, wo die neu installierte Beleuchtung in den Klassenzimmern auf Grund der akustischen Auskleidung wieder demontiert und neu angebracht wird. Ein "weiter so" darf es nach den Vorstellungen der FDP nicht geben und die Verantwortlichen fordern die Verwaltung auf, dem Gemeinderat ein genehmigungsfähiges Konzept vorzulegen.

Auf ein positives Beispiel einer durchdachten Sanierung traf die Fraktion auf ihrer letzten Station in Hubertshofen. Die auch von der FDP befürwortete Sanierung des Ratszimmers im Rathaus präsentiert sich als homogene Einheit vom Fußboden bis zur Decke und ist auch für Gäste einladend. Kuttruff verwies darauf, bei der Einstufung der Haushaltsmittelanmeldungen, die in allen Stadtteilen überproportional vorhandene Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement, nicht zu überstrapazieren.